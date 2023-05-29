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Композитор Светланы Лободы подал иск к Comedy Club Production за использование песни «К черту любовь» в шоу «Танцы»

Шоу-бизнес
Композитор Светланы Лободы подал иск к Comedy Club Production за использование песни «К черту любовь» в шоу «Танцы»

Композитор Светланы Лободы Олег Влади подал иск на Comedy Club Production за использование написанной им песни «К черту любовь» в выпуске шоу «Танцы. Битва сезонов» от 2016 года. Заседание назначено на 15 августа, сообщает источник ФАН.

По его словам, Влади (ранее известный под фамилией Малашкин) подал еще один судебный иск. В рамках последнего ответчиком выступает ООО «Интернет решения», а причина негодования композитора такая же — использование его произведений без указания авторства. Напомним, что создатели шоу «Танцы. Битва сезонов» не указали в титрах к передаче имени Олега Влади.

Источник ФАН выяснил, что автор музыки к многочисленным хитам представителей российской эстрады оформил права как на саму песню «К черту любовь», так и на все ее ремиксы. Кроме того, теперь авторство Олега Влади значится за еще более чем 150 композициями, сообщил собеседник журналистов.
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