Композитор Светланы Лободы подал иск к Comedy Club Production за использование песни «К черту любовь» в шоу «Танцы»

Источник ФАН выяснил, что автор музыки к многочисленным хитам представителей российской эстрады оформил права как на саму песню «К черту любовь», так и на все ее ремиксы. Кроме того, теперь авторство Олега Влади значится за еще более чем 150 композициями, сообщил собеседник журналистов.