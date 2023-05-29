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Фигурист Роман Костомаров морально настраивается на восстановление функции ходьбы после операций

Общество
Фигурист Роман Костомаров морально настраивается на восстановление функции ходьбы после операций

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, госпитализированный в январе этого года, психологически готовится к предстоящей реабилитации и операции по протезированию. Об этом сообщил источник ФАН.

Настроение спортсмена на данный момент стабильное. Он понимает объем предстоящей работы по восстановлению организма и старается морально настроиться на курс реабилитации. Источник отмечает, что никаких депрессивных состояний у Костомарова не наблюдается.

Отметим, что фигуристу потребуется около двух лет для того, чтобы снова научиться ходить и восстановить тонус мышц. На данный момент олимпийский чемпион уже занимается лечебной физкультурой. Идет подготовка к протезированию ног.

Ранее сообщалось, что Романа Костомарова не планируют переводить в больницу заграницей. В настоящий момент идет поиск медицинских учреждений в России, где можно будет пробовать поставить протезы.
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