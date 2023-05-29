Посол ЦАР в РФ заявил о необходимости укрепления военно-технического сотрудничества между Банги и Москвой

Москва, 29 мая. Военно-техническое сотрудничество между Центральноафриканской Республикой и Россией должно продолжаться и укрепляться, несмотря на возмущения Запада. Об этом заявил посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза в интервью новостному агентству «Известия».
Дипломат подчеркнул, что отношения двух государств в данной отрасли положительно влияют на установление безопасности на всей территории страны Черного континента. По его мнению, расширение партнерства должно происходить вопреки недовольству европейских, в частности Франции, и некоторых североамериканских держав.
«Оно должно продолжаться. Впрочем, у некоторых стран это вызывает недовольство. В последние недели, когда Россия поставила нам шесть военных самолетов, возмущаться начали прежде всего французы — орут и орут. Но это не наше дело, мы заинтересованы в партнерстве с Россией», — заявил посол ЦАР в РФ.
Военно-техническое сотрудничество Москвы и Банги благотворно влияет на восстановление мирной и стабильной обстановки в государстве. Вооруженные силы ЦАР (FACA) достигают колоссальных успехов в искоренении радикальной угрозы на всей территории страны благодаря консультативной поддержке инструкторов из РФ, которых СМИ зачастую связывают с ЧВК «Вагнер».
Кроме того, Леон Додону-Пунагаза в интервью «Известиям» отметил, что жители ЦАР начали отдавать предпочтение российской продукции. По его словам, в то же время упал спрос на аналогичные французские товары, так как компании бывшей метрополии ассоциируются у граждан с поддержкой терроризма.