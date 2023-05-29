Посол ЦАР в РФ заявил о необходимости укрепления военно-технического сотрудничества между Банги и Москвой

«Оно должно продолжаться. Впрочем, у некоторых стран это вызывает недовольство. В последние недели, когда Россия поставила нам шесть военных самолетов, возмущаться начали прежде всего французы — орут и орут. Но это не наше дело, мы заинтересованы в партнерстве с Россией», — заявил посол ЦАР в РФ.