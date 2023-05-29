Посол ЦАР в РФ: православие набирает популярность среди центральноафриканцев

Москва, 29 мая. Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза рассказал о широком распространении православия среди жителей Центральноафриканской Республики.
Дипломат отметил, что на территории африканской страны проживает около двух тысяч русских, которым нужно ходить в церковь. Власти Банги выделили место для строительства храма, где будут молиться верующие из числа местного населения, а также приезжие из России.
По словам Додону-Пунагаза, все больше жителей Центральноафриканской Республики принимают православие. Посол объясняет неприятие католицизма тем, что он устойчиво ассоциируется у населения с негативом в отношении Франции и неоколониализма.
Укрепление сотрудничества двух стран в религиозной сфере стало возможным благодаря устранению проблемы безопасности властями ЦАР. В этом им помогают инструкторы из России, которых СМИ часто причисляют к ЧВК «Вагнер». Благодаря консультативной поддержке правительственных войск (FACA) со стороны российских специалистов удалось установить мир в стране и оперативно реагировать на возникающие угрозы.
Ранее в ЦАР был запущен процесс официальной регистрации Патриаршего экзархата. По благословению епископа РПЦ митрополита Леонида был совершен обряд миропомазания в центральноафриканской общине верующих, расположенной в городе Бимбо.