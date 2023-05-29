Пятиэтажный музей России за 3,5 млрд рублей может появиться в Чите

Гендиректор корпорации развития Забайкальского края Антон Тутов рассказал о планах реализации амбициозного проекта в Чите.
По словам Тутова, в рамках «Дальневосточной концессии» около комплекса «Мегаполис Спорт» в Чите планируется возвести пятиэтажное здание музея России. Как пояснил Тутов, сейчас в регионе накопилась масштабная коллекция артефактов и материалов, относящихся к истории России, но экспонировать их негде, сообщает Lenta75.ru.
Решить эту проблему позволит строительство современного просторного хорошо технически оснащенного музея. Тутов уверяет, что президент России Владимир Путин ранее уже согласовал включение музея в мастер-план развития Читы. Музей площадью более 10 тысяч квадратных метров планируется построить за 3,5 миллиарда рублей к 2026 году.