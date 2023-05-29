Пятиэтажный музей России за 3,5 млрд рублей может появиться в Чите

По словам Тутова, в рамках «Дальневосточной концессии» около комплекса «Мегаполис Спорт» в Чите планируется возвести пятиэтажное здание музея России. Как пояснил Тутов, сейчас в регионе накопилась масштабная коллекция артефактов и материалов, относящихся к истории России, но экспонировать их негде, сообщает Lenta75.ru.