Власти ЦАР продолжают расследование покушения на главу Русского дома Дмитрия Сытого

Дипломат выразил сожаление по поводу произошедшего с Сытым. Он сделал акцент на том, что теракт совершили лица, заинтересованные в размолвке между Банги и Москвой. По словам Додону-Пунагаза, жители его страны убеждены в том, что это происки Франции.