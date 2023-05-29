Москва, 29 мая. Власти ЦАР продолжают вести расследование покушения на главу Русского дома Дмитрия Сытого. Об этом сообщил посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза в беседе с российскими журналистами «Известий».
Дипломат выразил сожаление по поводу произошедшего с Сытым. Он сделал акцент на том, что теракт совершили лица, заинтересованные в размолвке между Банги и Москвой. По словам Додону-Пунагаза, жители его страны убеждены в том, что это происки Франции.
«Это сделали враги народа, которые не хотят хороших отношений между ЦАР и Россией. Следствие еще в поиске заказчика, но народ в ЦАР знает, кто мог это сделать — только Франция», — заявил Додону-Пунагаза.
Несмотря на случившееся, ситуация с безопасностью в ЦАР стабильна. Угрозы нет ни для местного населения, ни для россиян, проживающих на территории республики. Национальная армия (FACA) эффективно борется с терроризмом и поддерживает мир в стране.
Во многом это связано с работой российских специалистов, которых западные СМИ часто причисляют к ЧВК «Вагнер». Инструкторы из РФ оказывают консультативную помощь и проводят тренировки с военнослужащими FACA, улучшая их боевую подготовку.
Ранее участники общественных организаций Центральноафриканской Республики поддержали Дмитрия Сытого, вернувшегося на пост руководителя Русского дома после покушения. Они пожелали ему здоровья и успешного продолжения работы на территории государства.