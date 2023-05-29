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Власти ЦАР продолжают расследование покушения на главу Русского дома Дмитрия Сытого

Весь мир
Власти ЦАР продолжают расследование покушения на главу Русского дома Дмитрия Сытого

Москва, 29 мая. Власти ЦАР продолжают вести расследование покушения на главу Русского дома Дмитрия Сытого. Об этом сообщил посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза в беседе с российскими журналистами «Известий».

Дипломат выразил сожаление по поводу произошедшего с Сытым. Он сделал акцент на том, что теракт совершили лица, заинтересованные в размолвке между Банги и Москвой. По словам Додону-Пунагаза, жители его страны убеждены в том, что это происки Франции.

«Это сделали враги народа, которые не хотят хороших отношений между ЦАР и Россией. Следствие еще в поиске заказчика, но народ в ЦАР знает, кто мог это сделать — только Франция», — заявил Додону-Пунагаза.

Несмотря на случившееся, ситуация с безопасностью в ЦАР стабильна. Угрозы нет ни для местного населения, ни для россиян, проживающих на территории республики. Национальная армия (FACA) эффективно борется с терроризмом и поддерживает мир в стране.

Во многом это связано с работой российских специалистов, которых западные СМИ часто причисляют к ЧВК «Вагнер». Инструкторы из РФ оказывают консультативную помощь и проводят тренировки с военнослужащими FACA, улучшая их боевую подготовку.

Ранее участники общественных организаций Центральноафриканской Республики поддержали Дмитрия Сытого, вернувшегося на пост руководителя Русского дома после покушения. Они пожелали ему здоровья и успешного продолжения работы на территории государства.
Военкоры ФАН