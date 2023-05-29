Французский генерал: «Результаты войны на Украине сыграют решающую роль на президентских выборах в США»

Офицер французской армии, офицер ордена Почетного легиона, кавалер национального ордена «За заслуги», обладатель медали США за выдающиеся заслуги генерал Доминик Делаварде в интервью изданию Stratpol заявил, что война на Украине является борьбой за многополярный мир, в которой Россия демонстрирует лучшие показатели, чем страны Запада.
Он уверен, что передача Украине истребителей F –16 — это не более чем попытка американцев замаскировать стратегическую потерю Бахмута, захваченного Россией 20 мая.
Доминик Делаварде служил командиром различных элитных пехотных подразделений во французском иностранном легионе и в горных войсках, выполнял задания высокого уровня, связанные с разведкой во Франции и в зарубежных странах. Прослужил более восемь лет за пределами Франции: в Соединенных Штатах, Южной Америке, на Ближнем Востоке под флагом ООН, на Балканах. Был одним из командиров батальонов, а затем главой разведывательного управления ООН в Ливане.
Делаварде с учетом своего колоссального военного и разведывательного опыта считает, что передача Украине истребителей F –16 — это не более чем попытка американцев замаскировать стратегическую потерю Бахмута, захваченного Россией 20 мая.
«Я разделяю мнение генерала Пинателя, которого хорошо знаю и чьи взгляды соответствуют моим. Я думаю, что истребители F-16 не будут предоставлены быстро. Пройдет несколько месяцев, прежде чем первые F-16 появятся в украинском небе, поскольку нужно время на подготовку украинских пилотов. Сами по себе истребители F-16 давно устаревшие, и они вряд ли способны переломить ситуацию на линии фронта. Безусловно, это инициатива США, это их попытка отвлечь внимание от потери Бахмута», — подчеркивает Доминик Делаварде.
По его мнению, происходящее на Украине – лишь часть процесса глобальной борьбы против западной гегемонии. Делаварде считает, что война на Украине является борьбой за многополярный мир, в которой Россия демонстрирует лучшие показатели, чем страны Запада:
«Я не считаю, что взятие Бахмута – главный ключ к победе. Я думаю, что боевые действия на Украине – это малая часть того что происходит в мире. Мы являемся свидетелями глобального противостояния, которое выходит за рамки военного конфликта между Россией и Украиной. Мы наблюдаем войну двух лагерей: стран, выступающих за многополярность и лагеря США и НАТО. Так что Украина – только малая часть происходящего».
Генерал считает, что стратегия России в войне оправдана, и ей не стоит торопиться, поскольку время на ее стороне, а Запад сильно ослаблен войной. Французский военный также прогнозирует, что война на Украине вероятнее всего закончится в 2024 году:
«Экономика Запада сильно ослаблена, поэтому Россия делает правильно, что не торопится. Во-первых, она бережет свои силы, во-вторых – время работает на нее. С каждым днем Запад становится все слабее, поэтому баланс сил сейчас в пользу России. Я не считаю, что мир будет достигнут до 2024 года. Думаю, что результаты войны на Украине сыграют решающую роль на президентских выборах в США. Думаю, что в ноябре 2024 года будет свет в конце туннеля. Те процессы, которые мы наблюдаем в разных частях света: Южной Америке, Африке и Азии, свидетельствуют, что Россия сделала правильную ставку на глобальное противостояние с Западом».
Размышляя о роли Украины в глобальных процессах, Доминик Делаварде заявляет, что она лишь «пушечное мясо Запада» против России. При этом генерал отмечает, что не все люди на Западе разделяют антироссийские взгляды, подчеркивая, что Западом управляют «коррумпированные элиты», которые пытаются сохранить доминирование США за счет войны на Украине.
«Я думаю, что Украина — это пушечное мясо Запада. Но хочу отметить, что она пушечное мясо не для всего Запада, а только его правительства неоконсерваторов, которое находится у власти, чтобы сохранить гегемонию США. Это небольшая прослойка людей, которая управляет планетой. Нынешнее руководство Украины коррумпировано, равно как и руководство Запада. Думаю, что когда Зеленский и его покровители лишаться власти, проблема будет частично решена», — уверен Делаварде.
Ранее генерал французской армии Жан-Бернард Пинатель в интервью изданию Le Dialoge заявил, что разрешение, данное президентом США Джо Байденом европейцам на поставку истребителей F-16 на Украину, на самом деле является способом замаскировать ущерб от стратегической неудачи, вызванной потерей Бахмута.