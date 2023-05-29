Французский генерал: «Результаты войны на Украине сыграют решающую роль на президентских выборах в США»

Доминик Делаварде служил командиром различных элитных пехотных подразделений во французском иностранном легионе и в горных войсках, выполнял задания высокого уровня, связанные с разведкой во Франции и в зарубежных странах. Прослужил более восемь лет за пределами Франции: в Соединенных Штатах, Южной Америке, на Ближнем Востоке под флагом ООН, на Балканах. Был одним из командиров батальонов, а затем главой разведывательного управления ООН в Ливане.