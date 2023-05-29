Новосибирская область попала в перечень регионов с высоким уровнем загрязнения водоемов

Как пишет Infopro54.ru, всего в минувшем году зарегистрировали 2470 случаев, в 2021 загрязнений было 2266, а в 2020 – 1747 инцидентов. Так, наиболее часто загрязнения пресноводных объектов отмечали в Свердловской области (26% от всех инцидентов по стране), Мурманской области – 9%, Подмосковье – 8%, Новгородской области – 4%, ХМАО – 4%, Смоленской области – 4%, Челябинской области – 3%, Новосибирской области – 3%, Красноярском крае – 3% и Москве – 2%, уведомили эксперты.