Пресс-секретарь президента Турции рассказал о подготовке к инаугурации Эрдогана

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын рассказал о предстоящей инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана, который был переизбран на новый срок по итогам выборов 28 мая.
В интервью каналу A Haber Калын сообщил, что точный календарь мероприятий будет сформирован после того, как Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции объявит окончательные результаты президентских и парламентских выборов.
«Я не знаю, когда ЦИК объявит окончательные результаты выборов в законодательные органы. <…> Но мы ожидаем, что он объявит об этом в ближайшие 1-2 дня. Также ожидается, что комиссия обнародует окончательные результаты президентских выборов в конце этой недели», — сообщил пресс-секретарь.
Калын добавил, что после приведения к присяге в парламенте состоится инаугурация Эрдогана. Пресс-секретарь анонсировал проведение крупного торжественного мероприятия.
«После того, как наш президент будет приведен к присяге в парламенте, вероятно, вечером того же дня состоится церемония инаугурации. Будут приглашены лидеры и наши соотечественники», — добавил он.
Чиновник также отметил, что после этого будет объявлен состав нового кабинета министров. По словам Калына, Эрдоган намерен представить «молодой, динамичный» кабмин.
28 мая состоялся второй тур президентских выборов в Турции. Участие в нем приняли действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Председатель ЦИК Ахмет Енер вечером в воскресенье огласил предварительные результаты голосования после обработки 99,43% бюллетеней: Эрдогана поддержали 52,14% населения республики, его оппонента — 47,86%.
Енер отметил, что не обработанными остались порядка 400 тысяч бюллетеней, которые уже не смогут кардинально изменить ситуацию, в связи с этим Эрдоган был объявлен победителем. ЦИК планирует опубликовать окончательные итоги выборов к 1 июня.