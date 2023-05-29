Пресс-секретарь президента Турции рассказал о подготовке к инаугурации Эрдогана

Енер отметил, что не обработанными остались порядка 400 тысяч бюллетеней, которые уже не смогут кардинально изменить ситуацию, в связи с этим Эрдоган был объявлен победителем. ЦИК планирует опубликовать окончательные итоги выборов к 1 июня.