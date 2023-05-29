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Злоумышленники угнали у москвича самый дорогой в России электросамокат в Пресненском районе столицы

Происшествия
Злоумышленники угнали у москвича самый дорогой в России электросамокат в Пресненском районе столицы

У москвича угнали электросамокат за полмиллиона рублей, когда он отвлекся на поедание шаурмы.

По данным Telegram-канала SHOT, 30-летний молодой человек приехал к себе в гараж, чтобы съесть ранее купленную шаурму. Он оставил электросамокат на улице и зашел в помещение, а когда вышел транспортного средства уже не было

Потерпевший сообщил в полицию об угоне. Москвич пожаловался, что приобрел электросамокат за 487 тысяч рублей всего пять дней назад. Он отметил, что на руле висела сумка, в которой находились 130 тысяч рублей наличными. Правоохранители начали проверку.

Ранее пьяный житель Благовещенска угнал автомобиль у пенсионера. Сотрудники полиции через час задержали 20-летнего молодого человека.
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