Посол ЦАР в РФ подтвердил участие президента Туадера во втором саммите «Россия — Африка»

«Таких стран сколько? Может, две-три или четыре: Сенегал, Кот-д’Ивуар, Камерун и Габон из французской колониальной системы. Остальные все за Россию. И президент Сенегала Маки Салл, насколько я знаю, собирается приехать на саммит», — ответил дипломат.