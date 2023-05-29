Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Посол ЦАР в РФ подтвердил участие президента Туадера во втором саммите «Россия — Африка»

Весь мир
Посол ЦАР в РФ подтвердил участие президента Туадера во втором саммите «Россия — Африка»

Банги, 29 мая. Посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза подтвердил участие президента Фостен-Арканжа Туадера в саммите «Россия — Африка».

Дипломат в интервью изданию «Известия» заявил о серьезной подготовке делегатов Центральноафриканской Республики к предстоящему форуму. Также от отметил, что национальный лидер Туадера лично посетит мероприятие.

Среди приоритетных вопросов, которые будут обсуждаться на полях мероприятия, посол выделил экономику и безопасность. Кроме того, предметом обсуждения станут проблемы, представляющие взаимный интерес.

Также Додону-Пунагаза прокомментировал заявление МИД РФ Сергея Лаврова о попытках стран Запада помешать проведению саммита путем угроз и санкционного давления на его участников.

«Таких стран сколько? Может, две-три или четыре: Сенегал, Кот-д’Ивуар, Камерун и Габон из французской колониальной системы. Остальные все за Россию. И президент Сенегала Маки Салл, насколько я знаю, собирается приехать на саммит», — ответил дипломат.

О своем желании принять участие в саммите «Россия — Африка» заявили и прочие национальные лидеры многих стран Черного континента. Ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп подтвердил личное участие в форуме президента республики Ассими Гоита.
Военкоры ФАН