Представитель МИД Захарова призвала сенатора Грэма записать видеообращение и объяснить слова об убийстве русских

Захарова записала видеообращение в своем Telegram-канале, в котором призвала представителя США прямо сказать, вырвали ли его слова об убийстве русских из контекста. Представитель внешнеполитического ведомства говорит, что, если Грэм не согласен с фразами из якобы сфальсифицированного ролика с его участием, он может об этом заявить.