Представитель МИД Захарова призвала сенатора Грэма записать видеообращение и объяснить слова об убийстве русских

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американскому сенатору Линдси Грэму записать видеообращение, в котором бы он изложил свою позицию о возникшей ситуации.
Захарова записала видеообращение в своем Telegram-канале, в котором призвала представителя США прямо сказать, вырвали ли его слова об убийстве русских из контекста. Представитель внешнеполитического ведомства говорит, что, если Грэм не согласен с фразами из якобы сфальсифицированного ролика с его участием, он может об этом заявить.
«Он может взять телефон, включить видеокамеру, направить ее на себя и записать короткий ролик. Тогда мы все узнаем, что же произошло там на самом деле. Считает ли он так, как сказал, или это была постановка киевского режима», — сказала дипломат.
Ранее издание Reuters заявило о фальсификации видео со встречи американского сенатора Грэма и президента Украины Владимира Зеленского, где первый говорил о том, что «убийство русских» стало «удачным вложением денег». При этом официальные представители США никак не осудили Киев за данный поступок.