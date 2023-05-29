Пригожин обнародовал непринятое Минобороны письмо с предложениями по организации теробороны в приграничных регионах РФ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 26 мая обратился к российскому министру обороны Сергею Шойгу с предложениями по организации территориальной обороны (народного ополчения) в приграничных регионах РФ. Соответствующее письмо, которое Минобороны отказалось принимать, обнародовала пресс-служба главы «оркестра».
Пригожин подчеркнул, что провел большое количество встреч с представителями теробороны в тренировочных лагерях ЧВК «Вагнер», где обучаются добровольцы. В ходе общения с ними была собрана вся нужная информация.
«Противник в дальнейшем будет предпринимать попытки наступления на российскую территорию с блокировкой крупных населенных пунктов в трехсоткилометровой зоне. Обстрел приграничных территорий будет продолжаться постоянно до окончания проведения СВО», — сказано в письме.
Пригожин приложил к обращению все исходные данные на примере Белгородской области: протяженность границы (540 километров), необходимая численность батальонов, полков и дивизий, а также количество проживающих в регионе человек с учетом мужского населения в возрасте от 30 до 65 лет (416 531 человек).
Исходя из вышеизложенного следует вывод, что Минобороны не справится с организацией территориальной обороны без проведения мобилизации и формирования 33 мотострелковых дивизий. Однако этот вопрос можно решить, так как известно, сколько участников понадобится для создания народного ополчения при полном развертывании — 198 000 человек и при несении дежурства — 60 000.
Создатель «оркестра» озвучил 20 предложений, которые, по его мнению, помогут защитить приграничные регионы России. В первую очередь следует сформировать отряды территориальной обороны по принципу формирования подразделений ЧВК «Вагнер». Далее необходимо назначить военных советников из числа добровольцев формирования, имеющих боевую практику и опыт работы на командных должностях (после ранений, находящихся на реабилитации).
«Финансирование народного ополчения возложить на органы управления области и органы местного самоуправления, с привлечением частных источников финансирования (предпринимателей, руководства заводов, фабрик и др.)», — сообщается в письме.
Пригожин посоветовал Шойгу организовать боевую подготовку и несение службы вахтовым методом, разбив срок пребывания на позициях на два периода. Доброволец обязан находиться на полигоне в районе своего отряда в течение десяти дней, остальные 20 он может быть дома, занимаясь своей повседневной деятельностью.