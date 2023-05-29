Пригожин обнародовал непринятое Минобороны письмо с предложениями по организации теробороны в приграничных регионах РФ

Исходя из вышеизложенного следует вывод, что Минобороны не справится с организацией территориальной обороны без проведения мобилизации и формирования 33 мотострелковых дивизий. Однако этот вопрос можно решить, так как известно, сколько участников понадобится для создания народного ополчения при полном развертывании — 198 000 человек и при несении дежурства — 60 000.