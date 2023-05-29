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Российские военные врачи разрабатывают модернизированную армейскую аптечку образца 2024 года

Армия
Российские военные врачи разрабатывают модернизированную армейскую аптечку образца 2024 года

Российские военные медики занимаются разработкой новой индивидуальной армейской аптечку образца 2024 года. Соответствующей информацией поделился преподаватель Военно-медицинской академии имени Кирова Дмитрий Смирнов.

Об этом он сообщил 29 мая, в понедельник. В аптечке будет находиться 25 предметов, отметил специалист в ходе своей речи на круглом столе комитета Государственной думы по охране здоровья.

«В перечень наименований, входящих в ее состав, увеличен до 25. В том числе, средствами для устранения асфиксии и напряженного пневмоторакса», — добавил Смирнов.

Ранее стало известно, что аптеки Ульяновской области получили более 40 тысяч упаковок льготных медицинских препаратов.
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