Российские военные врачи разрабатывают модернизированную армейскую аптечку образца 2024 года

Российские военные медики занимаются разработкой новой индивидуальной армейской аптечку образца 2024 года. Соответствующей информацией поделился преподаватель Военно-медицинской академии имени Кирова Дмитрий Смирнов.
Об этом он сообщил 29 мая, в понедельник. В аптечке будет находиться 25 предметов, отметил специалист в ходе своей речи на круглом столе комитета Государственной думы по охране здоровья.
«В перечень наименований, входящих в ее состав, увеличен до 25. В том числе, средствами для устранения асфиксии и напряженного пневмоторакса», — добавил Смирнов.
Ранее стало известно, что аптеки Ульяновской области получили более 40 тысяч упаковок льготных медицинских препаратов.