Следователи просят продлить арест Дарьи Треповой, устроившей теракт на встрече с военкором Владленом Татарским

Следователи просят продлить арест Дарьи Треповой✱ (внесена в список террористов и экстремистов в России), устроившей теракт в петербургском кафе 2 апреля на встрече с военкором Владленом Татарским. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Напомним, что арестованная принесла на встречу с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) гипсовый бюст, внутри которого была взрывчатка. После того, как статуэтка оказалась у блогера, взрывное устройство сдетонировало. В результате теракта военный корреспондент погиб.
Ранее стало известно, что соучастника убийства Татарского Юрия Денисова✱ объявили в розыск. Информация об оперативных мероприятиях в отношении члена украинской диверсионно-террористической группы появилась в базе розыска МВД России, сообщала «Вечерняя Москва».
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России