Следователи просят продлить арест Дарьи Треповой, устроившей теракт на встрече с военкором Владленом Татарским

Напомним, что арестованная принесла на встречу с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) гипсовый бюст, внутри которого была взрывчатка. После того, как статуэтка оказалась у блогера, взрывное устройство сдетонировало. В результате теракта военный корреспондент погиб.