Актриса Яна Троянова рассказала, как в детстве собирала конфеты и пробовала водку на кладбище

В ходе разговора она объяснила, что в детстве часто бывала в подобном месте, поскольку оно находилось рядом с поселком, где она родилась и выросла. Более того, она призналась, что могла брать оставленные «лучшие» конфеты «Метелица», и именно там актриса впервые попробовала алкоголь: это было доступно и легко сделать на погосте.