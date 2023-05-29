Актриса Яна Троянова рассказала, как в детстве собирала конфеты и пробовала водку на кладбище

Яна Троянова считает, что мнение о ее особом отношении к кладбищу появилось у зрителей после просмотра драмы Василия Сигарева «Волчок». В интервью журналисту Юрию Дудю✱ (признан иноагентом в РФ) она рассказала, как на самом деле относится к могильникам.
В ходе разговора она объяснила, что в детстве часто бывала в подобном месте, поскольку оно находилось рядом с поселком, где она родилась и выросла. Более того, она призналась, что могла брать оставленные «лучшие» конфеты «Метелица», и именно там актриса впервые попробовала алкоголь: это было доступно и легко сделать на погосте.
«Кладбище было для меня нормой… У меня не было к нему страха... Я очень быстро приняла это за свое», — поделилась телеведущая.
Ранее Троянова рассказала подробности расставания с экс-возлюбленным. Она отметила, что отказ от алкоголя стал одной из причин такого решения.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами