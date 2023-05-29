Экс-замминистра сельского хозяйства Якутии приговорили к 13 годам лишения свободы за получение взятки

Бывшего замминистра сельского хозяйства Якутии Василия Афанасьева суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 30 млн рублей. Об этом пишет «Подмосковье Сегодня».
Полиция возбудила уголовное дело против чиновника в 2021 году. Следствие установило, что Василий Афансьев способствовал незаконному оформлению документов, по которым предоставляется повышенная субсидия от государства. Также за несколько лет он получил взятки общей суммой более 1,1 млн рублей.
Якутский суд признал бывшего замминистра виновным по фактам превышения должностных полномочий и взяточничества. Василий Афанасьев приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в 30 млн рублей.
Ранее заместителя министра природных ресурсов Архангельской области задержали за хищение 18 млн рублей из федерального бюджета. Чиновник намеренно завышал показатели в отчетах, чтобы государство выделяло дополнительную финансовую помощь.