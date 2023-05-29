Экс-замминистра сельского хозяйства Якутии приговорили к 13 годам лишения свободы за получение взятки

Полиция возбудила уголовное дело против чиновника в 2021 году. Следствие установило, что Василий Афансьев способствовал незаконному оформлению документов, по которым предоставляется повышенная субсидия от государства. Также за несколько лет он получил взятки общей суммой более 1,1 млн рублей.