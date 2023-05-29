Жильцов горящего многоквартирного дома в Оренбурге эвакуируют из задымленных помещений

Инцидент произошел 29 мая, в понедельник. В настоящий момент сотрудники спасательных служб эвакуируют граждан из задымленных комнат. Данные о пострадавших пока отсутствуют. Пожар вспыхнул на четвертом этаже, указывается в сообщении. Очевидцы произошедшего уже обнародовали снимки в Сети.