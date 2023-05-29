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Жильцов горящего многоквартирного дома в Оренбурге эвакуируют из задымленных помещений

Происшествия
Жильцов горящего многоквартирного дома в Оренбурге эвакуируют из задымленных помещений

Возгорание вспыхнуло в многоквартирном жилом доме в Оренбурге. Соответствующей информацией поделились в ГУ МЧС по области.

Инцидент произошел 29 мая, в понедельник. В настоящий момент сотрудники спасательных служб эвакуируют граждан из задымленных комнат. Данные о пострадавших пока отсутствуют. Пожар вспыхнул на четвертом этаже, указывается в сообщении. Очевидцы произошедшего уже обнародовали снимки в Сети.

Ранее сообщалось, что спасательным службам Шебекино удалось ликвидировать открытое возгорание на лакокрасочном предприятии после обстрела украинской армии. В результате атаки ВСУ пострадали четыре человека.
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