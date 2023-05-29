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Первая «умная» остановка общественного транспорта открылась в Армавире

Общество
Первая «умная» остановка общественного транспорта открылась в Армавире

Глава Армавира Андрей Харченко подписал соглашение о передачи инновационной остановки на баланс города.

Как пояснил Харченко, первая в Армавире «умная» остановка, построенная на Новороссийской улице, стала подарком городу от Армавирского завода резиновых изделий. Новый объект городской инфраструктуры отличает не только стильный дизайн из пластиковых панелей, сообщает GorodArmavir.ru.

Для пассажиров, ожидающих транспорт, оборудованы удобные эргономичные скамейки и тактильная плитка. А еще имеются система внутреннего освещения, а также бесплатный доступ в интернет и два зарядных гнезда для гаджетов.
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