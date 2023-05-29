Глава МИД РФ Лавров сравнил ситуацию в Косове со зреющим крупным взрывом

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время общения с журналистами на пресс-конференции по итогам визита в Кению прокомментировал ситуацию в Косове.
Министр назвал обстановку на Балканах «тревожной». Лавров считает, что в самом центре Европы «зреет большой взрыв».
Вместе с этим государственный деятель подчеркивает роль западных стран в эскалации конфликта в Косове. По мнению Лаврова, государства-члены НАТО взяли курс на тотальное подчинение стран, которые стараются сохранить суверенитет.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркивает, что сейчас мир нуждается в принятии геополитического решения, способного обеспечить в Европе равную неделимую безопасность для всех государств. Также данное решение должно гарантировать, что ни один блок, в том числе Североатлантический альянс, не имеет права претендовать на доминирование на европейском континенте.
Ранее министр иностранных дел РФ призвал устранить несправедливость в Совбезе ООН. Лавров считает основной проблемой организации «чрезмерную перепредставленность стран Запада».