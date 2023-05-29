Глава МИД РФ Лавров сравнил ситуацию в Косове со зреющим крупным взрывом

Глава внешнеполитического ведомства подчеркивает, что сейчас мир нуждается в принятии геополитического решения, способного обеспечить в Европе равную неделимую безопасность для всех государств. Также данное решение должно гарантировать, что ни один блок, в том числе Североатлантический альянс, не имеет права претендовать на доминирование на европейском континенте.