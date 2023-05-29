Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В СПбГУ инициировали проверку после обвинений доцента Белоусова в поддержке Украины

Происшествия
В СПбГУ инициировали проверку после обвинений доцента Белоусова в поддержке Украины

В Санкт-Петербургском государственном университете инициировали проверку после обвинений в адрес доцента Михаила Белоусова в русофобии и поддержке Украины. Об этом сообщили на странице виртуальной приемной вуза.

На сайте разместили комментарий проректора по безопасности Дмитрия Грязнова. Он обратился в правоохранительные органы с просьбой устроить проверку. Сотрудник СПбГУ заявил, что в случае подтверждения обвинений в адрес доцента будут применены меры дисциплинарного характера. Его могут уволить с занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что Белоусов позволил себе сравнивать действия Вооруженных сил России на Украине с фашизмом. Помимо этого, он допускает использование «свошной риторики» лишь с позиции стеба.
спбгу проверка обвинения
Военкоры ФАН