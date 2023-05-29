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Спасательные службы Шебекино ликвидировали открытое горение на лакокрасочном предприятии после обстрела ВСУ

Происшествия
Спасательные службы Шебекино ликвидировали открытое горение на лакокрасочном предприятии после обстрела ВСУ

Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил о ликвидации пожара на лакокрасочном производстве, вспыхнувшего в результате атаки ВСУ.

Соответствующей информацией он поделился в своем Telegram-канале. Инцидент произошел 29 мая, в понедельник. В связи со случившимся в некоторых микрорайонах города и населенных пунктах округа отсутствует электрическая энергия, добавил Жданов.

«Энергетики в самое ближайшее время приступят к восстановительным работам и переводу абонентов на резервные линии, чтобы свет в домах появился как можно скорее», — указала глава администрации.

Прежде глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех пострадавших в результате обстрела предприятий в Шебекино.
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