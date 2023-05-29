Спасательные службы Шебекино ликвидировали открытое горение на лакокрасочном предприятии после обстрела ВСУ

Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил о ликвидации пожара на лакокрасочном производстве, вспыхнувшего в результате атаки ВСУ.
Соответствующей информацией он поделился в своем Telegram-канале. Инцидент произошел 29 мая, в понедельник. В связи со случившимся в некоторых микрорайонах города и населенных пунктах округа отсутствует электрическая энергия, добавил Жданов.
«Энергетики в самое ближайшее время приступят к восстановительным работам и переводу абонентов на резервные линии, чтобы свет в домах появился как можно скорее», — указала глава администрации.
Прежде глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех пострадавших в результате обстрела предприятий в Шебекино.