Новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна посвящен скандальному заявлению американского сенатора Линдси Грэма о «смертях русских» и «удачному вложению средств США», которое он сделал на встрече с главарем киевского режима Владимиром Зеленским.
В финале минувшей недели Линдси Грэм «отличился» русофобскими заявлениями на встрече с Владимиром Зеленским. Его позабавило, что «русские умирают» и что «США сделали отличное вложение». Этому чудаку уже напомнил Дмитрий Медведев о печальной судьбе некоторых сенаторов. Мгновенно откликнулись на эту скандальную историю в Следственном комитете РФ по поводу возбуждения уголовного дела по факту данного заявления. Грэм уже в розыске.
Однако самое любопытное, что киевский режим, по данным Reuters, пошел на некую фальсификацию и склеил два разных заявления в одно. Получается, что Киев «пристроил» Грэма под статью? Однако по совокупности «заслуг» этот дядя уже давно заслужил, чтобы против него завели уголовное дело и объявили в розыск, так что Киев лишь помог этой теме ускориться. Но теперь иностранные гости будут, я уверен, повнимательнее в том, что они говорят во время общения с киевским режимом. А то ведь Зеленский такими «усилиями» мир и до ядерной войны довести может, с него станется.