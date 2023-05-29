«JourФак Манукяна». Киев «пристроил» Грэма под статью?

Однако самое любопытное, что киевский режим, по данным Reuters, пошел на некую фальсификацию и склеил два разных заявления в одно. Получается, что Киев «пристроил» Грэма под статью? Однако по совокупности «заслуг» этот дядя уже давно заслужил, чтобы против него завели уголовное дело и объявили в розыск, так что Киев лишь помог этой теме ускориться. Но теперь иностранные гости будут, я уверен, повнимательнее в том, что они говорят во время общения с киевским режимом. А то ведь Зеленский такими «усилиями» мир и до ядерной войны довести может, с него станется.