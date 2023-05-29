Уральская прокуратура выявила нарушения в детском лагере

Многочисленные нарушения обнаружились в детском оздоровительном лагере имени Ленина под Ишимом в Тюменской области.
Совместную проверку в лагере провели специалисты Тюменской транспортной прокуратуры, а также региональных МЧС и Роспотребнадзора. Оказалось, что в лагере допущены нарушения в области пожарной безопасности, организации пропускного режима и техзащиты территории от проникновения посторонних лиц, сообщает «Мегатюмень».
Возникли нарекания к организации медицинского обслуживания и питания. Руководству лагеря было вынесено представление с требованием в кратчайшие сроки устранить выявленные проблемы. Прокуратура взялась проконтролировать выполнение всех требований.