Уральская прокуратура выявила нарушения в детском лагере

Совместную проверку в лагере провели специалисты Тюменской транспортной прокуратуры, а также региональных МЧС и Роспотребнадзора. Оказалось, что в лагере допущены нарушения в области пожарной безопасности, организации пропускного режима и техзащиты территории от проникновения посторонних лиц, сообщает «Мегатюмень».