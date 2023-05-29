Лавров заявил о способности ВС РФ отреагировать на планы Запада по пересаживанию украинских пилотов на F-16

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общения с журналистами на пресс-конференции по итогам визита в Кению прокомментировал информацию о намерениях западных государств обучать летчиков ВСУ управлению истребителями F-16.
Глава российского внешнеполитического ведомства назвал инициативу Дании и Нидерландов «желанием понравиться гегемону». Дипломат отметил, что эти страны и так «активно проводят в европейских делах линию» США.
Также Лавров отметил, что у него нет сомнений в способностях Вооруженных сил Российской Федерации. Именно армия РФ сможет правильно отреагировать на западные планы.
Ранее министр иностранных дел призвал устранить несправедливость в Совбезе ООН. Лавров считает проблемой организации «чрезмерную перепредставленность стран Запада».