«Мы с Васей были пьющей парой»: сбежавшая из России актриса Яна Троянова рассказала о расставании с Сигаревым

Актриса Яна Троянова была инициатором разрыва отношений с режиссером Василием Сигаревым. В интервью журналисту Юрию Дудю✱ (признан иноагентом в РФ) она призналась, что именно отказ от алкоголя побудил ее сделать этот шаг.
Пара состояла в отношениях с 2013 по 2020 год. Троянова вспоминает, как на протяжении семи лет вместе с экс-возлюбленным вела разгульный образ жизни и часто употребляла спиртные напитки.
«Мы с Васей все-таки были пьющей парой. И нам было очень прикольно: мы делали свое кино, постоянно пили, гоняли по фестивалям постоянно пьяные… И моя трезвость означала для меня, что я должна чем-то пожертвовать. И этой жертвой был Вася», — призналась актриса.
Она отметила, что это был своеобразный «путь расхождения». Речь о разрыве зашла не сразу. Спустя некоторое время трезвой жизни актриса поняла, что отдаляется от Сигарева и перестает «быть на одной волне» с ним.
Следует отметить, что в конце 2022 года Яна Троянова приняла решение покинуть Россию. Как передает «ФедералПресс», сейчас она живет во Франции.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами