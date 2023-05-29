Две доверчивые жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа перевели мошенникам миллион рублей

Пенсионерка из Ноябрьска и молодая жительница Шурышкарского района стали жертвами мошенников. Они перевели им около миллиона рублей.
Пенсионерке в соцсетях сообщили о том, что ей якобы причитается компенсация за коронавирус, которым она недавно переболела. В процессе дальнейшей переписки с виртуальными мошенниками женщина открыла им, помимо персональных сведений, все коды и цифры своей банковской карты, а также пароли-подтверждения из банковских смс-сообщений. В итоге на имя обманутой россиянки оформили кредит на сумму в 105 тысяч рублей, которые она, естественно, не получила.
Другую местную жительницу из Шурышкарского района дистанционные жулики «развели» по традиционной схеме: ее убедили взять ссуду и перевести ее будто бы на безопасный счет. После чего 900 тысяч кредитных рублей стали добычей аферистов, информирует интернет-издание «Ямал-Медиа».
В отношении неустановленных мошенников местные правоохранительные органы возбудили уголовные дела, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.