Две доверчивые жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа перевели мошенникам миллион рублей

Пенсионерке в соцсетях сообщили о том, что ей якобы причитается компенсация за коронавирус, которым она недавно переболела. В процессе дальнейшей переписки с виртуальными мошенниками женщина открыла им, помимо персональных сведений, все коды и цифры своей банковской карты, а также пароли-подтверждения из банковских смс-сообщений. В итоге на имя обманутой россиянки оформили кредит на сумму в 105 тысяч рублей, которые она, естественно, не получила.