Концерн «Калашников» провел презентацию доработанного по опыту СВО автомата АК-12

«В автомате Калашникова 2023 года будет переработан ударно-спусковой механизм. В частности, будет исключен режим отсечки по два выстрела. Да, это требование [о наличие такой отсечки] изначально было сформировано военными [еще на стадии создания АК-12]. Но опыт боевого применения показал, что данное требование избыточно. Оно усложняет эксплуатацию, обслуживание и так далее. При этом тот прибавок боевой эффективности, на который военные рассчитывали, он, в общем-то, себя не оправдал. Поэтому мы возвращаемся к стандартной схеме, когда спусковой механизм имеет три положения: предохранение, одиночный и автоматический огонь», — объявил Уржумцев.