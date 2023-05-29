Концерн «Калашников» провел презентацию доработанного по опыту СВО автомата АК-12

В конце мая текущего года на территории подмосковного парка «Патриот» в Огневом центре концерна «Калашников» прошла официальная презентация 5,45-мм автомата АК-12 образца 2023 года.
По опыту СВО
О непростой судьбе АК-12, призванного стать заменой всем предыдущим автоматам Калашникова от АКМ/АКМС до АК74М/автоматов сотой серии и появившегося в рамках конкурса на создание автомата для новой российской боевой экипировки военнослужащего «Ратник», я уже ранее рассказывал. Поэтому тут лишь напомню, что 5,45-мм «двенадцатый», после прохождения автоматом многоэтапных испытаний, 29 января 2018 года был принят на вооружение Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты РФ. Однако на этом эволюция конструкции АК-12 отнюдь не закончилась.
24 февраля 2022 года грянула СВО, в ходе которой «двенадцатые» впервые стали применяться не десятками и сотнями, а тысячами. Причем, в отличие от сирийских реалий, на украинском ТВД АК-12 сразу угодил в горнило полномасштабного общевойскового боя. Полученных в ходе боестолкновений с ВСУ опыт использования «двенадцатого» ожидаемо подтолкнул военных к корректировке требований в отношении индивидуального стрелкового оружия. Это, в свою очередь, стало основанием для реализации концерном «Калашников» комплекса мероприятий по дальнейшему улучшению конструкции АК-12. Результатом этих трудов и стало появление обновленного «двенадцатого» образца 2023 года.
Переделанный УСМ
Примерную картину того, как по итогам замечаний и предложений, выработанных в ходе СВО, преобразится АК-12, обрисовал еще в сентябре 2022-го президент АО «Концерн «Калашников» (входит в Ростех) Алан Лушников. Окончательный же перечень конструктивных решений, повышающих эксплуатационные качества «двенадцатого» и внедренных по требованию военных в конструкцию АК-12, озвучил 26 мая 2023 года главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
«В автомате Калашникова 2023 года будет переработан ударно-спусковой механизм. В частности, будет исключен режим отсечки по два выстрела. Да, это требование [о наличие такой отсечки] изначально было сформировано военными [еще на стадии создания АК-12]. Но опыт боевого применения показал, что данное требование избыточно. Оно усложняет эксплуатацию, обслуживание и так далее. При этом тот прибавок боевой эффективности, на который военные рассчитывали, он, в общем-то, себя не оправдал. Поэтому мы возвращаемся к стандартной схеме, когда спусковой механизм имеет три положения: предохранение, одиночный и автоматический огонь», — объявил Уржумцев.
Кстати, УСМ у обновленного «двенадцатого» стал неразборным. Зачем? С целью сокращения затрат на обслуживание и ликвидацию, по опыту СВО, вероятности утери частей УСМ.
Кроме переработанного УСМ, АК-12 образца 2023 года обзавелся двусторонним переводчиком-предохранителем, обеспечивающим возможность переключения режимов стрельбы, а также выключения/включения предохранителя без снятия руки с рукоятки управления оружием.
«Мало того, внутри ствольной коробки сейчас появляется дополнительная деталь, которая блокирует подвижную систему автомата, когда оружие находится в положении «предохранитель». Это сделано для того, чтобы не было возможности большого перемещения затворной рамы при определенных ударных нагрузках: при стрельбе из подствольного гранатомета, при бросках и так далее», — добавил главный конструктор концерна.
ДТК и новый целик
Следующей деталью «двенадцатого», подвергшейся изменениям, стал дульный тормоз-компенсатор. По словам Уржумцева, на обновленном АК-12 ДТК с байонетным креплением уступил место несъемному щелевому пламегасителю-компенсатору с конической внутренней частью. Что дало такое решение? Ну, например, теперь для присоединения втулки холостой стрельбы или прибора малошумной стрельбы нет необходимости отделять ДТК и заботиться о его сохранности, так как упомянутые дульные устройства устанавливается поверх нового пламегасителя-компенсатора и фиксируется эксцентриком. Сам процесс установки кратно ускоряется.
Подвергся изменениям у АК-12 образца 2023 года и его прицел диоптрического типа.
«Оптимальным размером для диоптрического прицела [в исходном варианте АК-12] был выбран диаметр апертуры 1,8 мм. Это обеспечивало наилучшие показатели по точности, по диоптрическим свойствам, дальности распознавания целей. Однако опыт боевого применения показывает, что при малом размере диоптрического прицела, в случае его загрязнения или [в условиях] дождя, требуются дополнительные манипуляции для его прочистки», — сообщил Уржумцев.
Выявленную проблему на «Калашникове» устранили максимально просто, оснастив «двенадцатый» перекидным целиком с отверстиями различного диаметра. Первое с диаметром апертуры 1,8 мм используется для стрельбы на дальнюю дистанцию, а второе с диаметром апертуры 4,5 мм — для ведения огня на дистанции до 150 метров или в условиях недостаточной освещенности (дождь, снег, сумерки, запыление).
Доработки согласованы
Кроме того, по сравнению с исходным вариантом «двенадцатого», его новейший образец получил легкосъемную тактическую «щеку» на прикладе, а также цевье с дополнительным креплением накладки газовой трубки поперечным штифтом в передней части и жестким позиционированием в задней части. Защитные свойства цевья при стрельбе в интенсивных режимах были улучшены.
Пресс-служба концерна «Калашников» уточнила, что все внесенные в конструкцию АК-12 доработки были согласованы с Министерством Обороны РФ, и опытная партия обновленных «двенадцатых» — 100 единиц — уже готовится к передаче на испытания.