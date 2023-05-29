Посетителей Исторического музей на Красной площади эвакуируют из-за угрозы взрыва, пишут СМИ

В связи с появившейся угрозой работники приняли решение провести эвакуацию 200 человек. Здание музея проверяют кинологи и саперы. По словам источника, в 13:30 там должен произойти взрыв, передает Telegram-канал Shot. Позже специалисты не обнаружили там взрывное устройство.