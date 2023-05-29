Посетителей Исторического музей на Красной площади эвакуируют из-за угрозы взрыва, пишут СМИ

Посетители Государственного исторического музея на Красной площади в Москве вынуждены покинуть здание из-за угрозы взрыва. Администрация получила электронное письмо о минировании.
В связи с появившейся угрозой работники приняли решение провести эвакуацию 200 человек. Здание музея проверяют кинологи и саперы. По словам источника, в 13:30 там должен произойти взрыв, передает Telegram-канал Shot. Позже специалисты не обнаружили там взрывное устройство.
Ранее в здании общежития Московского электродного завода произошел пожар. Из-за обнаруженного возгорания были эвакуированы жители.