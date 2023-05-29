Глава МИД России Сергей Лавров назвал проблемой Совбеза ООН «чрезмерную перепредставленность стран Запада»

По словам главы МИД РФ, для того, чтобы решить обозначенную проблему, нужно принять в состав Совбеза ООН страны Азии и Африки. Напомним, что Сергей Лавров прибыл в Найроби для участия в переговорах с руководителем Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) африканского государства Мозесом Ветангулой. Также руководитель внешнеполитического ведомства планирует встретиться с президентом Кении Уильямом Руто и главой МИД Альфредом Мутуа для обсуждения продвижения отношений двух стран.