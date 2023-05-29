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Глава МИД России Сергей Лавров назвал проблемой Совбеза ООН «чрезмерную перепредставленность стран Запада»

Политика
Глава МИД России Сергей Лавров назвал проблемой Совбеза ООН «чрезмерную перепредставленность стран Запада»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал устранить несправедливость в Совбезе ООН, назвал его проблемой «чрезмерную перепредставленность стран Запада». С таким заявлением дипломат выступил на переговорах в Кении.

По словам главы МИД РФ, для того, чтобы решить обозначенную проблему, нужно принять в состав Совбеза ООН страны Азии и Африки. Напомним, что Сергей Лавров прибыл в Найроби для участия в переговорах с руководителем Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) африканского государства Мозесом Ветангулой. Также руководитель внешнеполитического ведомства планирует встретиться с президентом Кении Уильямом Руто и главой МИД Альфредом Мутуа для обсуждения продвижения отношений двух стран.

Ранее сообщалось, что новое турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по Африке стартовало с прибытия в Кению 29 мая в 4:30. Рабочий визит приурочен к предстоящему форуму «Россия-Африка», который состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля.
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