«В целости и сохранности»: Пригожин сообщил о передаче МО РФ завода шампанских вин в Артемовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал запасы Артемовского завода шампанских вин перед передачей предприятия Минобороны РФ. Соответствующее видео опубликовала его пресс-служба.
Создатель «оркестра» заявил, что придерживается принципа: любое государственное имущество относится к вопросам, которые решают власти, а частная собственность остается под частным контролем. Поэтому, по его словам, владелец предприятия имеет полное право вернуть завод вместе с шампанским.
«Мы передаем военным нашим те места, где мы находились длительное время. Это в том числе склады завода шампанских вин — все убрано, все почищено, все клети пронумерованы, все бутылки лежат на месте. Две фуры отгрузили женщинам украинским на 8 Марта, все остальное в целости и сохранности», — отметил Пригожин.
Глава ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что вскоре предприятие перейдет под контроль министерства обороны. При этом Пригожин предостерег желающих польститься на запасы шампанского.
Ранее Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» передадут Артемовский завод шампанских вин Минобороны России, чтобы ведомство предотвратило кражи с предприятия до принятия юридических решений.