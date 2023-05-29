«В целости и сохранности»: Пригожин сообщил о передаче МО РФ завода шампанских вин в Артемовске

Создатель «оркестра» заявил, что придерживается принципа: любое государственное имущество относится к вопросам, которые решают власти, а частная собственность остается под частным контролем. Поэтому, по его словам, владелец предприятия имеет полное право вернуть завод вместе с шампанским.