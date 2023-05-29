Количество многодетных семей выросло в Нижегородской области

Число многодетных семей в Нижегородской области возросло с начала года по апрель с 28 553 до 29 211, по данным статистики. Об этом рассказал министр социальной политики региона Игорь Седых.
Как пишет ИА «Время Н», рост данного показателя является одним из значимых достижений области в выполнении нацпроекта «Демография». В то же время с 2017 года число многодетных семей в Нижегородской области возросло больше чем на 7000 человек.
В основном многодетные – это семьи с тремя детьми, в настоящее время их уже почти 23 тысячи. Больше 4000 нижегородских семей воспитывают четверых детей, свыше 1200 семей – пятерых. Количество семей, в которых воспитываются шестеро и более детей, уже приблизилось к 700, отметил чиновник.
Минсоцполитики области выступает координатором регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Одним из его компонентов является предоставление ежемесячной денежного пособия семьям с тремя и более детьми. С начала этого года выплату включили в единое пособие на детей, объединяющее целый комплекс мер соцподдержки нуждающимся семьям.