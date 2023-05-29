Количество многодетных семей выросло в Нижегородской области

В основном многодетные – это семьи с тремя детьми, в настоящее время их уже почти 23 тысячи. Больше 4000 нижегородских семей воспитывают четверых детей, свыше 1200 семей – пятерых. Количество семей, в которых воспитываются шестеро и более детей, уже приблизилось к 700, отметил чиновник.