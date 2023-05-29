Годовалую девочку госпитализировали с отравлением ландышами в Подмосковье

По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел вечером 28 мая. Во время прогулки с родителями 12-месячная девочка сорвала несколько цветков ландыша и начала их есть. Спустя время состояние ребенка ухудшилось — обеспокоенные родственники вызвали скорую помощь.