Годовалую девочку госпитализировали с отравлением ландышами в Подмосковье

Ребенок остался без присмотра родителей и чуть не умер, отравившись съеденными цветками ландыша в подмосковной Ивантеевке.
По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел вечером 28 мая. Во время прогулки с родителями 12-месячная девочка сорвала несколько цветков ландыша и начала их есть. Спустя время состояние ребенка ухудшилось — обеспокоенные родственники вызвали скорую помощь.
Врачи диагностировали у девочки острое пероральное отравление и доставили потерпевшую в центральную городскую больницу. На данный момент ребенок находится под пристальным наблюдением медиков.
Ранее пятилетняя девочка съела траву с огорода и впала в кому под Гатчиной. Семья выехала на дачу, где ребенок остался без присмотра родителей и отведал неизвестное растение.