Граждане РФ стали массово бронировать туры в Турцию после победы Эрдогана на президентских выборах

Граждане России стали массово бронировать туры в Турцию после победы президента страны Реджеп Тайипа Эрдогана на выборах на пост лидера страны. Соответствующая информация следует из Telegram-канала SHOT.
Об этом стало известно в понедельник. Число запросов утром 29 мая увеличилось в 2–3 раза. Большое количество граждан уже давно решили, в какой именно город и отель хотят поехать, однако путевку будут покупать только сейчас, указывается в материале.
Прежде официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что уже в понедельник, 29 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может позвонить своему коллеге из России Владимиру Путину. Подробности сообщает телеканал «Царьград».