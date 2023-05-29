Военкор Котенок: Политическое лавирование Сербии неизбежно приведет ее к потере все новых территорий

Напомним, что, по словам сербских политиков, на Сербию сегодня оказывается беспрецедентное давление со стороны «коллективного Запада». США и Евросоюз требуют от Белграда, чтобы он присоединился к антироссийским санкциям, а также признал независимость Косово. Но пока сербскому руководству удается проводить относительно самостоятельную политику «настолько, насколько это может позволить себе сравнительно небольшая страна».