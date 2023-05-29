Военкор Котенок: Политическое лавирование Сербии неизбежно приведет ее к потере все новых территорий

Как заявил накануне сербский лидер Александр Вучич, комментируя политическую ситуацию и взаимоотношения с РФ, США и Евросоюзом, Сербия «является свободной страной, а не российской губернией». По мнению военного аналитика Юрия Котенка, политическое лавирование сербских властей может довести эту страну до беды.
По утверждению Вучича, сербское государство является независимым, способным проводить самостоятельную политику, не поддаваясь на давление третьих стран.
«Сербия — свободная страна, не российская губерния, никогда ей не была и никогда ею не будет. Но Сербия — и не американская колония и не будет ею, не европейская колония и не будет ею», — подчеркнул Александр Вучич.
Президент Сербии отметил, что его страна пока что является единственным европейским государством, не введшим санкции против России. Это – прямой результат того, что Сербией «не управляют послы», отметил Вучич.
«Оппозиция, которая упрекает меня в том, что я мало езжу в Россию, не думает о последствиях подобных поездок для Сербии», — подчеркнул глава сербского государства.
Напомним, в Белграде в конце прошлой недели прошли два масштабных митинга. Один из них — в поддержку политики президента Александра Вучича, другой — протестный. Одновременно сербский лидер запустил реформу власти в стране, покинув пост главы правящей партии и инициировав создание «широкого общенародного фронта».
Как сообщил по этому поводу ФАН военный аналитик Юрий Котенок, несмотря на гордые заявления, в последнее время сербское руководство изрядно дискредитировало свои позиции в глазах населения.
«К сожалению, в последнее время тот же Александр Вучич сделал немало провокационных заявлений в отношении России. Тем временем министры его правительства несколько раз заявляли о необходимости присоединения страны к антироссийским санкциям и проведения «более нейтральной политики». На мой взгляд, сегодняшняя компрадорская «верхушка» Сербии готова к тому, чтобы пересмотреть свою политику на российском направлении», — указал Котенок.
Но для Белграда проблема в том, что подавляющее большинство сербов не готовы их в этом поддержать, продолжил эксперт.
«Здесь напрашиваются прямые параллели с Арменией, ныне практически потерявшей контроль над Арцахом. В Белграде, видимо, не понимают, что любое соглашательство с Евросоюзом, любая сдача своих позиций станет лишь очередной демонстрацией слабости страны. И, в конечном счете, может привести к том, что Сербия будет терять все новые и новые территории, — подчеркнул аналитик. — Мы уже видим, что происходит в крае Косово, где албанские власти провоцируют столкновения с сербами, и позволяют себе то, чего ранее не позволяли годами. Происходят албанские провокации и в других провинциях страны, которые примыкают к Косово. Я уверен, что все более соглашательская позиция руководства Сербии доведет эту страну до беды», — считает Котенок.
Пока что сербские политики во главе с Вучичем отчаянно пытаются лавировать, продолжил эксперт.
«Эта «игра в поддавки» с Брюсселем и Вашингтоном вполне может привести Белград к острому политическому кризису. Ведь подавляющее количество жителей страны прямо и недвусмысленно поддерживают Россию, и демонстрируют это как на бытовом уровне, так и на массовых политических митингах. Все эти люди не простят Вучичу и его окружению, если Сербия «прогнется» под Евросоюз и повернется спиной к России», — заключил аналитик.
Напомним, что, по словам сербских политиков, на Сербию сегодня оказывается беспрецедентное давление со стороны «коллективного Запада». США и Евросоюз требуют от Белграда, чтобы он присоединился к антироссийским санкциям, а также признал независимость Косово. Но пока сербскому руководству удается проводить относительно самостоятельную политику «настолько, насколько это может позволить себе сравнительно небольшая страна».