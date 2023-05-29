Представитель Кремля Песков отказался комментировать слова губернатора Гладкова о присоединении Харькова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что не может комментировать слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о присоединении Харькова.
По словам официального представителя Кремля, данный вопрос прямо относится к проведению специальной военной операции. Поэтому Песков считает, что не может комментировать данную тему.
Ранее Гладков назвал лучший способ прекратить постоянные обстрелы Белгородской области армией Украины. Губернатор считает, что решить данную проблему можно, присоединив к России Харьков.