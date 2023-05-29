Смертельное ДТП произошло на трассе под Челябинском

В ночь на 29 мая на западной объездной дороге неподалеку от Челябинска произошла страшная авария. В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли три человека.
Молодой водитель машины «Лада Калина» на 39-м километре объездного шоссе не пропустил грузовик «Мерседес», следовавший по главной дороге, сообщает сетевое издание «ЧелябинскСегодня». Водитель фуры также не успел отреагировать на внезапно выехавшую со второстепенной дороги легковую машину. В результате грузовик просто снес «Ладу» с проезжей части.
Из смятого автомобиля извлекли тела двух девушек, погибших непосредственно в момент аварии. Обеим было по 22 года. Третьего пассажира легковушки, их ровесника, на скорой доставили в больницу. Но травмы, полученные им, оказались слишком серьезными. Молодой человек скончался в реанимации, не приходя в сознание. 24-летний водитель находится также в лечебном учреждении. Он тоже серьезно пострадал, но опасности для жизни нет.
По факту аварии правоохранителями проводится проверка.