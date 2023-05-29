Смертельное ДТП произошло на трассе под Челябинском

Из смятого автомобиля извлекли тела двух девушек, погибших непосредственно в момент аварии. Обеим было по 22 года. Третьего пассажира легковушки, их ровесника, на скорой доставили в больницу. Но травмы, полученные им, оказались слишком серьезными. Молодой человек скончался в реанимации, не приходя в сознание. 24-летний водитель находится также в лечебном учреждении. Он тоже серьезно пострадал, но опасности для жизни нет.