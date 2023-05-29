Депутат ГД Петр Толстой заявил о саморазоблачении грезящего экспортом ценностей Запада

«Квазирелигия» свободы слова, верховенства права и уважения частной собственности на Западе пошли под откос с началом специальной военной операции на Украине. Об этом заявил зампредседателя Государственной думы РФ Петр Толстой в эфире программы «Жизнь и судьба».
«Все те ценности, которые на протяжении 30 лет они пытались, в том числе и нам, экспортировать, все пошли под откос в момент начала СВО. Это такое саморазоблачение произошло», — заявил Толстой.
По его мнению, в этот момент произошло «саморазоблачение» западных стран: поскольку «укрепление России, ее усиление и безопасность не входили в число их интересов», они с самого начала были категорически против СВО.
Более того, депутат отметил, что интересы Франции на самом деле навеяны США и Великобританией. Это касается помощи Украине: как военной, так и гуманитарной.
Следует отметить, что ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США не берут во внимание ничьи интересы, а проводят внешнюю политику, не понимая до конца и собственные, передает «Царьград».