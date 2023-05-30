В Сиднее проходит захватывающий фестиваль света Vivid

Ежегодный фестиваль света Vivid стартовал в самом сердце австралийского мегаполиса. В этом году людям показали невероятное шоу дронов. Кроме того, на выставке представлены светящиеся скульптуры и световые проекции на инфраструктуре города, например, на крыше всемирно известного Сиднейского оперного театра и на мосте Харбор-Бридж.
Длинная световая дорога и гигантская мозаичная инсталляция из переработанного океанского пластика стали визитной карточкой Vivid festival, который продлится до 17 июня. Зрители в восторге: город светится так, словно ночь и не наступала.
«Это потрясающее мероприятие с огромным количеством света, музыки и еды! Это очень волнующе и празднично, ведь множество людей приезжает сюда, чтобы отлично провести время. Красивое, удивительное шоу света и музыки», — поделилась эмоциями зрительница фестиваля Татьяна.