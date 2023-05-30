В Сиднее проходит захватывающий фестиваль света Vivid

Ежегодный фестиваль света Vivid стартовал в самом сердце австралийского мегаполиса. В этом году людям показали невероятное шоу дронов. Кроме того, на выставке представлены светящиеся скульптуры и световые проекции на инфраструктуре города, например, на крыше всемирно известного Сиднейского оперного театра и на мосте Харбор-Бридж.