Ремейк «Русалочки» собрал за первые выходные международного проката более 185 млн долларов

Очередной ремейк «Русалочки» с чернокожей актрисой в главной роли за выходные собрал в мировом прокате более 185 млн долларов. Причем большую часть кассы голливудская сказка заработала дома — в кинотеатрах США, сообщает газета «Культура».
По результатам первой прокатной семидневки фильм режиссера Роба Маршалла заработал 185,8 млн долларов на глобальном рынке. Из них на американский прокат пришлось 117,5 млн.
В дебютный день показов, 26 мая, в Соединенных Штатах семейное фэнтези собрало 38 млн в американской валюте, а по итогам длинного уик-энда в стране в связи с Днем поминовения картине прочат выручку порядка 120-130 млн долларов
Мировой зритель с нежностью встретил новую версию «Русалочки» с Холли Бейли в роли принцессы подводного царства Ариэль. В целом и критика у ленты тоже была положительная.