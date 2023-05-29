Президент Казахстана Токаев ответил на предложение лидера Белоруссии Лукашенко вступить в Союзное государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко вступить в Союзное государство с Россией.
Глава среднеазиатской республики в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область сказал, что у страны нет необходимости становиться частью СГ. По его словам, Казахстану не нужно ядерное оружие. Само предложение Лукашенко Токаев принял за шутку.
«Существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз», — заявил казахский лидер.
До этого пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай уже говорил, что руководство не рассматривает возможность вступления в союзное государство с какой-либо страной. Также Астана не планирует создавать свое союзное государство с другими внешнеполитическими партнерами.