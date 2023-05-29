«Минимизировать требование общества на справедливость»: Пригожин озвучил цель запрета на упоминание ЧВК «Вагнер» в СМИ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался по поводу запрета на упоминание «оркестра» в центральных средствах массовой информации России. По его словам, таким способом управление по внутренней политике хочет минимизировать требование общества на справедливость.
Ранее из-за табу на освещение в прессе деятельности ЧВК «Вагнер» в социальных сетях разразился громкий скандал. Как пишут журналисты издания «ВЕК», несмотря на возросшую популярность «музыкантов» после освобождения Артемовска, об «оркестре» действительно стали писать намного меньше. В связи с этим корреспонденты спросили у Пригожина, почему, по его мнению, так происходит.
Глава ЧВК «Вагнер» допустил, что подобная команда могла быть дана либо президентом России Владимиром Путиным, либо другими высокопоставленными должностными лицами в администрации политика. Однако подобное развитие событий маловероятно, считает Пригожин.
«Поэтому я думаю, что, скорее всего, это управление по внутренней политике, которое пытается минимизировать требование общества на справедливость и требование общества на внутрироссийских героев. Потому что героями, естественно, должны остаться чиновники-бюрократы, которые сегодня управляют российским государством, и единственные, кого должны благодарить, это их. Ну, если их не благодарят, то они говорят: «Ладно, бог с ним, президента благодарите»», — приводит комментарий основателя ЧВК «Вагнер» пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Евгений Пригожин выразил уверенность в том, что российским СМИ действительно запретили упоминать в своих материалах ЧВК «Вагнер». По его словам, таким образом редакторы крупных изданий и центральных каналов решили «перестраховаться».