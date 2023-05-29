«Минимизировать требование общества на справедливость»: Пригожин озвучил цель запрета на упоминание ЧВК «Вагнер» в СМИ

Ранее из-за табу на освещение в прессе деятельности ЧВК «Вагнер» в социальных сетях разразился громкий скандал. Как пишут журналисты издания «ВЕК», несмотря на возросшую популярность «музыкантов» после освобождения Артемовска, об «оркестре» действительно стали писать намного меньше. В связи с этим корреспонденты спросили у Пригожина, почему, по его мнению, так происходит.