Дмитрий Песков назвал неживым механизм ДОВСЕ после подписания закона о денонсации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал подписание президентом России закона о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Он назвал неживым механизм документа.
В ходе брифинга Песков отметил, что после официального отказа России от договора не должно быть прямых последствий, так как механизм работы документа уже мертв. В нынешней обстановке Москва лишь привела все в соответствии с обстановкой.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, передает RT.