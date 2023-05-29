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Дмитрий Песков назвал неживым механизм ДОВСЕ после подписания закона о денонсации

Политика
Дмитрий Песков назвал неживым механизм ДОВСЕ после подписания закона о денонсации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал подписание президентом России закона о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Он назвал неживым механизм документа.

В ходе брифинга Песков отметил, что после официального отказа России от договора не должно быть прямых последствий, так как механизм работы документа уже мертв. В нынешней обстановке Москва лишь привела все в соответствии с обстановкой.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, передает RT.
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