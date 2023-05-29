Московский областной суд огласил приговор участникам Ореховской ОПГ, обвиняемым в 14 убийствах

Участникам Ореховской ОПГ огласили приговор в Московском областном суде. Членов преступного сообщества обвиняют в 14 убийствах, восьми покушениях, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также участии в преступном сообществе и бандитизме, пишет «РЕН.ТВ».