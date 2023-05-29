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Московский областной суд огласил приговор участникам Ореховской ОПГ, обвиняемым в 14 убийствах

Происшествия
Московский областной суд огласил приговор участникам Ореховской ОПГ, обвиняемым в 14 убийствах

Участникам Ореховской ОПГ огласили приговор в Московском областном суде. Членов преступного сообщества обвиняют в 14 убийствах, восьми покушениях, незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также участии в преступном сообществе и бандитизме, пишет «РЕН.ТВ».

По данным СМИ, Сергей Фролов (Болтон) получил пожизненное заключение. Его пятерым подельникам назначили от 13 до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МВД РФ Виталия Бережного к пожизненному заключению за убийство девочки в Тюмени. Мужчина будет отбывать наказание в колонии особого режима, сообщала «Национальная Служба Новостей».
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