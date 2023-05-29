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Пресс-секретарь главы РФ: Москва надеется на сохранение развития российско-турецких проектов после выборов

Политика
Пресс-секретарь главы РФ: Москва надеется на сохранение развития российско-турецких проектов после выборов

Кремль надеется на сохранение высокой динамики развития российско-турецких проектов. Соответствующей информацией поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом он сообщил 29 мая, в понедельник, в ходе общения с представителями прессы на брифинге. Отдельно чиновник указал на развитие сотрудничества в энергетической сфере.

«Мы рассчитываем на то, что эта динамика будет сохраняться, потому что задачи действительно стоят весьма амбициозные», — сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Ранее Песков отметил, что российскому лидеру Владимиру Путину незамедлительно докладывают важную информацию.
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