Пресс-секретарь главы РФ: Москва надеется на сохранение развития российско-турецких проектов после выборов

Кремль надеется на сохранение высокой динамики развития российско-турецких проектов. Соответствующей информацией поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом он сообщил 29 мая, в понедельник, в ходе общения с представителями прессы на брифинге. Отдельно чиновник указал на развитие сотрудничества в энергетической сфере.
«Мы рассчитываем на то, что эта динамика будет сохраняться, потому что задачи действительно стоят весьма амбициозные», — сказал официальный представитель Кремля журналистам.
Ранее Песков отметил, что российскому лидеру Владимиру Путину незамедлительно докладывают важную информацию.