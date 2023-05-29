Американский бульдог насмерть загрыз маленькую собачку и покусал ее хозяйку на Камышовой улице в Петербурге

Агрессивный пес набросился на маленькую собачку и загрыз ее насмерть в Приморском районе. Бульдог искусал хозяйку, пытавшуюся отбить своего питомца, об этом сообщает 78.ru.
Женщина выходила из машины с собачкой на руках, когда американский бульдог набросился на них. Пес растерзал маленькое животное и искусал хозяйку, пытавшуюся защитить своего питомца. Случайные очевидцы пришли на помощь и смогли отбить бульдога только с помощью черенка от граблей.
Отмечается, что хозяйка агрессивной собаки стояла рядом и бездействовала. Пострадавшего питомца спасти не удалось, а девушке наложили швы на рваные раны. Местные жители уверяют, что это уже не первое нападение бульдога на прохожих и других животных.
Ранее бойцовская собака прокусила руку женщине в гипермаркете на Заневском проспекте в Петербурге. После инцидента хозяева животного сели в автомобиль и не оказали пострадавшей никакой помощи.