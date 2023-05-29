Американский бульдог насмерть загрыз маленькую собачку и покусал ее хозяйку на Камышовой улице в Петербурге

Женщина выходила из машины с собачкой на руках, когда американский бульдог набросился на них. Пес растерзал маленькое животное и искусал хозяйку, пытавшуюся защитить своего питомца. Случайные очевидцы пришли на помощь и смогли отбить бульдога только с помощью черенка от граблей.