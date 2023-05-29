В Конгрессе раскритиковали соглашение Байдена-Маккарти о повышении потолка госдолга США

Вашингтон, 29 мая. Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти согласовали окончательный вариант документа об увеличении потолка госдолга США.
Законопроект, который занимает 99 страниц, повышает лимит задолженности на два года и ужесточает требования к работе федеральных программ государственной помощи. Кроме того, документ ограничивает расходы на оборону на уровне 886 миллиардов долларов на 2024 и 895 миллиардов на 2025 финансовый год. Ассигнования на медицинское обслуживание ветеранов, а также другие необязательные статьи бюджета останутся на уровне 2023 года.
Кроме того, проект закона включает меры по упрощению и ускорению выдачи лицензий и строительству инфраструктурных проектов, связанных с добычей и транспортировкой ископаемых энергоносителей, на чем настаивали республиканцы и отдельные конгрессмены от Демократической партии.
В целом же, как отмечают наблюдатели, Кевину Маккарти не удалось добиться сокращения бюджетных расходов — основного требования, которое выдвигали республиканские конгрессмены для принятия законопроекта о повышении потолка госдолга. Многие представители партии обрушились с критикой на спикера.
«Эта сделка — безумие. Повышение потолка госдолга на 4 трлн долларов практически без сокращений — это не то, на что мы соглашались. Я не собираюсь голосовать за то, чтобы обанкротить нашу страну. Американский народ заслуживает лучшего», — написал конгрессмен Ральф Норман.
Его мнение поддержал другой законодатель-республиканец Чип Рой, который назвал представленное соглашение «бутербродом с дерьмом».
Недовольны документом оказались и многие члены демократической партии. В частности, критика соглашения раздалась от так называемой «прогрессистской» фракции партии, в которую входит более 100 конгрессменов. Они оказались недовольны ужесточением требований к работе программ государственной помощи. Как отметила глава «прогрессистов» в Палате представителей Прамила Джаяпал, руководство Демпартии не должно рассчитывать на поддержку ее группы в ходе предстоящего голосования.
Ряд законодателей, однако, заявили, что они ждут рассмотрения текста законопроекта, прежде чем решить, как они будут голосовать по сделке — как ожидается, на это у конгрессменов уйдет трое суток. Соблюдение правила 72 часов было ключевым требованием консервативной части республиканской партии. Ожидается, что законодатели смогут приступить к голосованию уже в среду, после чего законопроект будет направлен на утверждение в Сенат.
Лидеры фракций в верхней палате Конгресса США — Чак Шумер и Митч Макконел призвали своих однопартийцев поддержать документ. Шумер предупредил демократов в воскресенье, что им, возможно, придется остаться на заседании и поработать в пятницу и следующие выходные, чтобы принять законопроект.
Необходимо отметить, что у законодателей практически не остается времени на внесение правок в согласованный Маккарти и Байденом документ, поскольку крайний срок для принятия решения об увеличении потолка госдолга установлен на 5 июня. После этого, как уточнила ранее глава Минфина США Джанет Йеллен, правительство Соединенных Штатов не сможет финансировать свои расходы, что будет означать наступление дефолта. Поэтому конгрессменам, которые недовольны условиями сделки, придется довольствоваться ее условиями. В противном случае им придется взять на себя ответственность за последствия, связанные с отказом от повышения госдолга.