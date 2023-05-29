В Конгрессе раскритиковали соглашение Байдена-Маккарти о повышении потолка госдолга США

Необходимо отметить, что у законодателей практически не остается времени на внесение правок в согласованный Маккарти и Байденом документ, поскольку крайний срок для принятия решения об увеличении потолка госдолга установлен на 5 июня. После этого, как уточнила ранее глава Минфина США Джанет Йеллен, правительство Соединенных Штатов не сможет финансировать свои расходы, что будет означать наступление дефолта. Поэтому конгрессменам, которые недовольны условиями сделки, придется довольствоваться ее условиями. В противном случае им придется взять на себя ответственность за последствия, связанные с отказом от повышения госдолга.

