Нутрициолог Татьяна Мещерякова рассказала, как получать удовольствие от приема пищи

По словам Мещеряковой, чтобы пищеварение функционировало правильно, организму следует выделять ферменты и желудочный сок. Это происходит лишь при концентрации внимания на пище. Беседовать во время еды также не нужно, поскольку можно легко подавиться или употребить сверх нормы. Тотальное снижение контроля за качеством пищи ведет к набору лишнего веса, а также к изменению пищевых привычек, предупредила специалист.