Нутрициолог Татьяна Мещерякова рассказала, как получать удовольствие от приема пищи

Некоторые жители России пренебрегают правилами приема пищи, тогда как в азиатских странах существуют целые церемонии. О том, как правильно есть, рассказала врач-диетолог, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.
Как пишет Life, многие люди при приеме пищи смотрят телевизор, другие в этот момент предпочитают копаться в мобильнике. Однако правильным будет – концентрироваться на процессе еды, заметила эксперт.
Человеческий организм устроен таким образом, что во время еды любой сильный раздражитель сразу переключает внимание на себя. Так, за просмотром кинофильма можно незаметно для себя съесть рекордный объем попкорна, заметила диетолог.
По словам Мещеряковой, чтобы пищеварение функционировало правильно, организму следует выделять ферменты и желудочный сок. Это происходит лишь при концентрации внимания на пище. Беседовать во время еды также не нужно, поскольку можно легко подавиться или употребить сверх нормы. Тотальное снижение контроля за качеством пищи ведет к набору лишнего веса, а также к изменению пищевых привычек, предупредила специалист.