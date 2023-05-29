Командующий сухопутными войсками Украины Сырский заявил о скором начале контрнаступления

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский 29 мая в своем Telegram-канале написал о том, что контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время.
В посте военачальник говорит о том, что недавно побывал на Лиманском направлении, где посетил украинских командиров. Офицеры ВСУ поговорили о возможных сценариях развития событий на указанном участке фронта и текущую обстановку в зоне проведения спецоперации.
Также Сырский написал, что скоро наступит то время, когда армия Украины перейдет к «активным наступательным действиям». Командующий Сухопутными войсками отметил, что уже определил конкретные задачи по подготовке к военным операциям.
Ранее авторы издания Asia Times объяснили, почему президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не объявил контрнаступление. Авторы публикации уверяют, что лидер киевского режима боится поражения ВСУ.