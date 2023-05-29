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Жительницу Челябинской области аферист обманул на 800 тысяч рублей

Общество
Жительницу Челябинской области аферист обманул на 800 тысяч рублей

Пенсионерка из Троицка Челябинской области пожаловалась в полицию на мошенника.

По словам 70-летней женщины, представившийся сотрудником полиции неизвестный мужчина, в телефонном разговоре убедил ее перевести средства на безопасный счет под предлогом того, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. В итоге она через банкомат перевела 800 тысяч рублей на указанные мошенником неизвестные счета, сообщает «Вечерний Троицк дайджест».

В связи с обращением потерпевшей местная полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». В региональном МВД в очередной раз призвали граждан проявлять бдительность при общении с неизвестными подозрительными лицами.
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