Жительницу Челябинской области аферист обманул на 800 тысяч рублей

По словам 70-летней женщины, представившийся сотрудником полиции неизвестный мужчина, в телефонном разговоре убедил ее перевести средства на безопасный счет под предлогом того, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит. В итоге она через банкомат перевела 800 тысяч рублей на указанные мошенником неизвестные счета, сообщает «Вечерний Троицк дайджест».